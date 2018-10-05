2018-10-05T16:18:37+03:00
Общество

В нижегородских жилых кварталах появятся современные пункты приема вторсырья

Юлия ИСАЕВА
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К концу 2018 года в жилых кварталах Нижнего Новгорода появятся первые современные пункты по приему вторсырья. Об этом в ходе инспекции пунктов приема вторсырья на Автозаводе заявил мэр Владимир Панов, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города побывал на Львовской улице, где находится один из таких пунктов. Там принимают картон, бумагу, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки уже в течение 15 лет. Жители близлежащих домов рассказали, что хорошо знают этот пункт и часто им пользуются.

По словам Панова, такие объекты НТО должны выглядеть эстетично и соответствовать современным экологическим требованиям.

К решению проблемы экологичной утилизации отходов администрация города подключила индивидуальных предпринимателей. Уже выбраны 12 мест, в которых будут расположены пновые современные пункты приема вторсырья.

Согласно информации, первый новый объект появится на улице Дьяконова.

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