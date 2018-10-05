СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-05T12:47:20+03:00

Первый матч состоится уже сегодня

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С 5 по 7 октября в Нижнем Новгороде пройдет второй этап Кубка России по мини-футболу в Западной конференции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Место проведения – ФОК «Мещерский». Во время мероприятий будет разыгран первый официальный титул в новом сезоне 2018/2019 – «Кубок конференции «Запад». Обладателем этого титула станет победитель группы, а в плей-офф для встречи с командами из элитного Российского мини-футбольного дивизиона в 1/8 Кубка России пройдут команды, занявшие первые три места в группе.

Нижегородский МФК «Оргхим» сыграет с очень сильными командами: «Спартаком» из Москвы, СК «МосПолитехом» из Москвы и СК «АЛГА» (Уфа).

Вход на игры будет свободным, прийти сможет любой желающий, однаконе стоит забывать, что количество зрительских мест в ФОКе «Мещерский» ограничено. П

Первый матч состоится уже сегодня, 5 октября. Сначала в 15:00 сыграют "АЛГА" и МосПолитех, затем "Оргхим" (Нижний Новгород) и "Спартак".