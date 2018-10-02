В Лыскове 19-летний студент избил подростка из-за скейтборда

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-02T11:56:49+03:00

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В Лыскове 19-летний студент предстанет перед судом за избиение 15-летнего подростка из-за катания на скейтбордах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данным ведомства, вечером 17 мая на улице Первая Заводская между 15-летним школьником и 19-летним студентом техникума вспыхнула ссора из-за катания на скейтбордах. В ходе этой ссоры обвиняемый ударил подростка кулаком по лицу, в результате чего тот получил перелом челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Для определения точной степени вреда здоровью была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас расследование этого дела уже завершено. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ранее к уголовной ответственности он никогда не привлекался. После расследования дело уже передано в суд, где будет рассматриваться по существу.