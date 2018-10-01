2018-10-01T17:31:58+03:00
Общество

На 20 основных улицах Нижнего Новгорода появились новые дорожные знаки

Юлия ИСАЕВА
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На 20 основных улицах Нижнего Новгорода дорожные знаки приведены в нормативное состояние. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работы проводились в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» после завершения ремонта дорожного покрытия.

Речь идет о 20 улицах, где часто происходят ДТП: Южное шоссе, улица Веденяпина, проспект Ленина, проспект Бусыгина, проспект Октября, улица Лескова, улица Переходникова, улица Львовская, улица Плотникова, улица Монастырка, улица Толбухина, улица Баумана, улица Рябцева, улица Варварская, Казанское шоссе, улица Родионова, улица Ковалихинская, улица Коновалова, проспект Кораблестроителей, проспект Союзный.

Старые дорожные знаки были заменены на новые - светоотражающие, соответствующие современным стандартам. В частности, в местах пешеходных переходов были установлены дорожные знаки с желтой окантовкой, что делает их более заметными. Также были установлены новые дорожные знаки в соответствии с предписаниями ГИБДД.

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