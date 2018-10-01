2018-10-01T17:04:54+03:00
Общество

Теплоэнерго подключило к теплу 99% домов Нижнего Новгорода

Юлия ИСАЕВА
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По данным на 16:00 1 октября 2018 года, АО «Теплоэнерго» осуществило поставку тепла на границу раздела эксплуатационной ответственности (до стены дома) на 99% жилых домов в зоне своей ответственности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент ведется регулировка внутренних систем, удаление воздуха для обеспечения работы всех отопительных приборов внутри жилых домов.

По информации, существенных повреждений на сетях, которые могли бы повлиять на работу источников тепла и процесс пуска тепла, на данный момент не зафиксировано.

При обнаружении видимой утечки или парения на наружных тепловых сетях необходимо сообщить о повреждении в Теплоэнерго 277-91-31.

Напомним, департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода открыл «горячую телефонную линию» по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома. Горожане могут оставить свою заявку до 14 октября. В будние дни можно сделать это с 8:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 16:00. Звонить нужно по телефону: 439-00-40.

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