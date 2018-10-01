В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-01T14:37:16+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что в сентябре 2018 года в регионе наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) негриппозной этиологии. Однако специалисты также отмечают, что он не превышает эпидемических порогов.

По данным на 1 октября, один процент образовательных учреждений Нижегородской области уже закрыт на карантин. Это делается, если количество заболевших превышает 20% от всех учащихся.

Разобщение – эффективная мера, которая позволяет снижать уровень заболеваемости в коллективе в короткие сроки и сохранить здоровье тем, кто не болеет, - сказала руководитель управления Наталья Кучеренко.

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов, с начала сентября в Нижегородской области стартовала кампания массовой иммунизации населения против гриппа.

Как сообщает Роспотребнадзор, на 28 сентября прививки от гриппа сделали более 482 тысяч нижегородцев, из них треть – дети.

С 1 по 15 октября в Управлении и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» организовано консультирование населения по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ.