Руководство ТП «Нижегородец» задолжало государству более 358 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-01T10:59:11+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту отклонения от уплаты налогов руководством ТП «Нижегородец». Компания задолжала более 358, 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, указанная фирма заключила ряд договоров со строительной фирмой, в том числе на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в Нижнем Новгороде.

Однако эта стройфирма не находится по адресу, который указан в регистрации. Также у нее нет сотрудников, которые якобы получали зарплату в течение двух лет.

Работы по реконструкции объектов недвижимости выполнены не были. Однако руководство подписало хозяйственные документы, свидетельствующие об их выполнении и фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией незаконно включены в налоговую декларацию.

По словам следователей, ТП «Нижегородец» не выплатило налог на прибыль за 2017 год в сумме, превышающей 358,5 миллионов рублей.

Расследование продолжается.