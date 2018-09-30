В Нижнем Новгороде школа и пять жилых домов остались без света 30 сентября

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-30T13:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

30 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде из-за плановых работ без электричества остались школа и пять жилых домов. Об этом сообщает Управление ГОЧС по городу.

Речь идет о школе №37, которая находится в Автозаводском районе по адресу: Южное шоссе, дом 49а. Свет там был отключен в шесть часов утра, в шесть часов вечера его вернут.

В Нижегородском районе обесточены оказались три дома: 6а и 7/1 на площади Минина и дом №6 по улице Ульянова. Время проведения работ: с девяти часов утра до пяти часов вечера.

Еще два дома останутся без электричества в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Там проводятся работы в домах №29 и 31 на проспекте Ленина. Пока еще отключения не было, но в 15:00 оба дома погрузятся в темноту. Это продлится в течение трех часов, до 18:00.