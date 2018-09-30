В Нижегородской области стартует конкурс «Лучший кадр года»

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-30T10:04:08+03:00

Он продлится до 18 ноября

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В честь 101-летия дня образования органов ЗАГС России в Нижегородской области пройдет конкурс «Лучший кадр года». В нем смогут поучаствовать все желающие.

Как сообщает Главное управление ЗАГС по региону, участники должны показать жюри свои любительские фото. Есть правило: они должны быть сделаны в 2018 году.

Конкурс стартует 1 октября и продлится до 18 ноября. Снимки не обязательно должны быть на свадебную тематику. Организаторы предлагают нижегородцам показать свои лучшие кадры: рождение ребенка, прекрасные выходные, Чемпионат мира. Главное – чтобы счастливые события были запечатлены в Нижегородской области.

По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут вручены дипломы.

Фотографии с описанием нужно направить: в отделы ЗАГС Нижегородской области; в главное управление ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, Нижний Новгород, улица Кожевенная, 1а.

Телефоны: 433-06-45, 433-07-45. Электронная почта: official@zags.kreml.nnov.ru.