В Нижегородской области стартует конкурс «Лучший кадр года»
В честь 101-летия дня образования органов ЗАГС России в Нижегородской области пройдет конкурс «Лучший кадр года». В нем смогут поучаствовать все желающие.
Как сообщает Главное управление ЗАГС по региону, участники должны показать жюри свои любительские фото. Есть правило: они должны быть сделаны в 2018 году.
Конкурс стартует 1 октября и продлится до 18 ноября. Снимки не обязательно должны быть на свадебную тематику. Организаторы предлагают нижегородцам показать свои лучшие кадры: рождение ребенка, прекрасные выходные, Чемпионат мира. Главное – чтобы счастливые события были запечатлены в Нижегородской области.
По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут вручены дипломы.
Фотографии с описанием нужно направить: в отделы ЗАГС Нижегородской области; в главное управление ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, Нижний Новгород, улица Кожевенная, 1а.
Телефоны: 433-06-45, 433-07-45. Электронная почта: official@zags.kreml.nnov.ru.