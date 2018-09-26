Два района Нижегородской области повысили уровень развития

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-26T10:08:03+03:00

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Два района Нижегородской области повысили свой уровень социально-экономического развития по итогам первых шести месяцев 2018 года, передает региональный минэкономразвития.

Уровень выше среднего зафиксирован у одиннадцати территорий, средний – у тридцати пяти, а ниже среднего – у шести.

Так, по результатам первого полугодия, если сравнивать с первым кварталом, два муниципалитета перешли в группу с более высоким уровнем развития. Если раньше у Лукояновского и Краснооктябрьского районов уровень развития был ниже среднего, то теперь они значатся в группе со средним уровнем развития.

Отмечается также, что уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно наблюдается в Кстовском, Богородском и Городецком муниципальных районах, а также в городских округах Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород и Саров.

Добавим, что по результатам первых шести месяцев 2018 года с уровнем выше среднего оценены Большемурашкинский и Павловский районы.