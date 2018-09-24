2018-09-24T12:40:17+03:00
Общество

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Нижегородской области

В связи с опасными погодными явлениями велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
Анастасия НАЗАРОВА
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Чрезвычайная пожарная опасность лесов и торфяников (5 класс) сохранится местами по южной половине Нижегородской области 25-26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, - напоминает МЧС.

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