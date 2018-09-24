2018-09-24T10:20:26+03:00
Общество

Жители Дзержинска выстроились в длинную очередь, чтобы купить дешевую пиццу

Многих возмутило такое поведение дзержинцев
Анастасия НАЗАРОВА
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Акцию неслыханной щедрости устроила известная сеть пиццерий в Дзержинске 23 сентября. Продажа пиццы за 100 рублей стартовала в 8:00, однако задолго до официального начала перед общепитом выстроилась нехилая очередь.

Кафе поставило перед собой задачу - сделать две тысячи пицц за день.

За развитием событий общественность наблюдала в режиме онлайн в соцсети «Вконтакте». Многих возмутила жадность дзержинцев, выстроившихся в многочасовую очередь за пиццей.

- Халявщики. И не стыдно? За это время, пока стоят в очереди, можно самому купить продукты и напечь вкусную пиццу, - считает Роман Дзержинский.

- Не факт, что вам за эти деньги сделают пиццу из непросроченных отходов. Приятного аппетита, - пожелала Светлана Герц.

Кстати, аналогичная акция проходила в Дзержинске этой весной. Кто-то не только выстоял в часовых очередях, но и купил пять и более пицц. Так, на одном из выложенных в соцсетях снимке, видно, что женщина с сыном держат в руках девять упаковок с пиццей!

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