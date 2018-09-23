Сестры Аверины нанесли первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"

23 Сент. 19:56 2018-09-23T19:56:37+03:00

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Российским гимнасткам Дине и Арине Авериным выпала честь произвести символический удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак" 23 сентября. Матч стартовал на "ВЭБ Арене" в 19:00.

Ранее уроженки Нижнего Новгорода заявили, что болеют за ЦСКА.

Напомним, на минувшем чемпионате по художественной гимнастике в Софии (Болгария) российские гимнастки завоевали сразу 11 медалей. Пять из них пришлись на долю 20-летних Дины и Арины Авериных.

На мировом первенстве Дина Аверина завоевала сразу три «золота» - в упражнениях с мячом, булавой и обручем. Ее сестра Арина, действующая чемпионка мира в дисциплине с лентой на этот раз не смогла пробиться в финал. Зато она взяла две бронзовые медали - в упражнениях с обручем и с булавами. Пока девочки завоевывали медали для нашей страны, дома их ждали родные и близкие.

Девушки рассказали в своем видеообращении, что на победу их вдохновили футболисты российской сборной.