2018-09-21T12:10:33+03:00
Происшествия

В Шарангском районе крупный пожар уничтожил два жилых дома

Причиной случившегося стала неосторожность при курении
Юлия ИСАЕВА
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Поздно ночью вчера, 20 сентября 2018 года, в Шарангском районе Нижегородской области произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила пожарным около часа ночи. Когда спасатели приехали на место вызова в село Роженцево, жилой дом с надворными постройками полностью был охвачен огнем. После этого пламя перекинулось на соседнее здание.

В результате на пожаре сгорели два личных жилых дома с надворными постройками на общей площади 144 квадратных метров.

На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение огня и сообщение о нем в пожарную охрану. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 11 человек личного состава и пять единиц техники.

Причиной случившегося стала неосторожность при курении.

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