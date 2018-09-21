2018-09-21T10:47:12+03:00
Общество

Движение на въезде в Шарангу ограничат до июня 2019 года

Там будет введено реверсное движение
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области с конца сентября 2018 года до конца июня 2019 года ограничат движение на подъезде к Шаранге. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Речь идет об участке на въезде в Шарангу от дороги Арья – Тонкино – Шаранга - граница Республики Марий Эл.

Время введения ограничений – 29 сентября. Они будут сняты 30 июня 2019 года. На участке этой дороги будет введено реверсное движение.

Напомним, в Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода почти на месяц ограничено движение транспорта по двум улицам. С 15 сентября по 15 октября на улице Янки Купалы будет ремонт водопровода. Там, у пересечения с Южным шоссе, движение будет организовано по суженной проезжей части. Также изменения в движении будут на улице Адмирала Васюнина. Там тоже ведутся ремонтные работы. Ограничения вступили в силу 16 сентября и будут сняты 10 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области пройдет всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ экспедиция»
Фонд Натальи Водяновой поможет создать в Нижнем Новгороде два детских парка
Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе
Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал
На территории Нижегородской области убрали 600 гектаров конопли
Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию со складом боеприпасов
Гнеушев: «Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в Нижегородской области»
Благоустройство Щелковского хутора завершится в начале октября
Глеб Никитин: «В Нижегородской области будет создан экспортный совет»
Доходы бюджета Нижегородской области увеличатся на два миллиарда рублей
Суд отправил нижегородца в колонию строгого режима из-за долгов по алиментам
Демонтаж трамвайных путей на проспекте Ленина в Дзержинске завершат к октябрю
Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября
В Заволжье неизвестные подожгли автомобиль депутата гордумы
Деревню Бешенцево подключат к центральному водоснабжению
В Спасском районе 18-летний мотоциклист без прав сбил школьника на краю проезжей части
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче ФНЛ
Сильный пожар унес жизни супругов в Воскресенском районе
Для Нижнего Новгорода будет разработана стратегия развития
В Сарове за мошенничество осудят бывшего начальника противопожарной службы
Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
Доходы и расходы Нижнего Новгорода увеличены на 195 миллионов рублей
Дороги, построенные на Мещере к ЧМ-2018, переданы в собственность Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде из-за многочисленных жалоб закрыли медицинский центр «Дом здоровья»
В Дзержинске за изнасилование знакомой осудили жителя Чувашии
Более трех миллионов деревьев высадят в нижегородских лесах в 2018 году
В центре Нижнего Новгорода установят мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды»