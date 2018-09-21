Движение на въезде в Шарангу ограничат до июня 2019 года

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-21T10:47:12+03:00

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В Нижегородской области с конца сентября 2018 года до конца июня 2019 года ограничат движение на подъезде к Шаранге. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Речь идет об участке на въезде в Шарангу от дороги Арья – Тонкино – Шаранга - граница Республики Марий Эл.

Время введения ограничений – 29 сентября. Они будут сняты 30 июня 2019 года. На участке этой дороги будет введено реверсное движение.

Напомним, в Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода почти на месяц ограничено движение транспорта по двум улицам. С 15 сентября по 15 октября на улице Янки Купалы будет ремонт водопровода. Там, у пересечения с Южным шоссе, движение будет организовано по суженной проезжей части. Также изменения в движении будут на улице Адмирала Васюнина. Там тоже ведутся ремонтные работы. Ограничения вступили в силу 16 сентября и будут сняты 10 октября.