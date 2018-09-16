2018-09-16T11:17:32+03:00
Звезды

В Нижнем Новгороде откроется выставка картин священника Евгения Юшкова «Фиваида»

Она посвящена отцам-пустынникам IV-VII веков
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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25 сентября в нижегородском культурном центре «Рекорд» откроется выставка картин нижегородского священника Евгения Юшкова «Фиваида». Об этом сообщается на сайте нижегородской митрополии РПЦ.

- В рамках этой выставки нижегородцам будет представлено 15 живописных полотен, - говорится в сообщении. – Среди них будет и та, что дала название всей выставке «Фиваида». Она будет посвящена отцам-пустынникам IV-VII веков. В 2005 году под таким же названием были опубликованы дневники отца Евгения. Работать выставка будет вплоть до 5 октября.

Кстати, протоиерей Евгений Юшков окончил в 1957 году Горьковское художественное училище, после чего стал работать оформителем и параллельно участвовал в выставках. В 1980 году он принял сан священника и отправился проводить службы в город Кинешму Ивановской области. Там он и начал вести дневники, которые позднее легли в основу его первой книги «Мое поле». В 1994 году он вернулся в Нижегородскую область священником Покровского храма в городе Бор.

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