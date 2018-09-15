2018-09-15T13:48:17+03:00
Общество

Известные писатели встретятся с юными нижегородцами в библиотеке

Первая встреча состоится 26 сентября в областной библиотеке на Звездинке
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Известные писатели будут путешествовать по Нижегородской области в преддверии 100-летия детской библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, первая встреча состоится в 12:00 во вторник, 25 сентября 2018 года, в НГОБД на Звездинке, 5. С юными читателями встретятся Екатерина Матюшкина, Александра Сильвер и Ольга Громова.

- В 2019 году учреждению исполнится 100 лет, и в преддверии юбилейного года при поддержке министерства культуры Нижегородской области в библиотеке стартует проект «Нижегородское литературное кольцо». «Десанты» российских писателей отправятся путешествовать по Нижегородской области и встретятся с читателями детских библиотек, - рассказали в библиотеке.

25-28 сентября писатели побывают в Борском, Семеновском, Ковернинском, Городецком и Чкаловском районах. В каждом районе будет проведено несколько встреч.

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