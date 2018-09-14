Нижегородская прокуратура обнаружила нарушения при закупках на 17 миллионов рублей
В 2017-2018 годах при расходовании более 17 миллионов рублей в одном из муниципальных учреждений Нижнего Новгорода было произведено искусственное дробление единых заказов на группу однородных с суммой до 100 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Таким образом организаторы закупки обошли установленные процедуры, что привело к ограничению конкуренции при заключении 198 договоров.
В связи с этим в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, в адрес главы Нижнего Новгорода внесено представление для устранения причин и условий, способствующих указанным нарушениям, а также рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения в закупках Нижегородского лингвистического университета имени Добролюбова.