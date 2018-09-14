2018-09-14T12:18:05+03:00
Общество

Нижегородская прокуратура обнаружила нарушения при закупках на 17 миллионов рублей

Проверка показала нарушения муниципальными учреждениями города законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2017-2018 годах при расходовании более 17 миллионов рублей в одном из муниципальных учреждений Нижнего Новгорода было произведено искусственное дробление единых заказов на группу однородных с суммой до 100 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Таким образом организаторы закупки обошли установленные процедуры, что привело к ограничению конкуренции при заключении 198 договоров.

В связи с этим в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в адрес главы Нижнего Новгорода внесено представление для устранения причин и условий, способствующих указанным нарушениям, а также рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения в закупках Нижегородского лингвистического университета имени Добролюбова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кстовском районе мотоциклист на скорости врезался в погрузчик и разбился
В Нижнем Новгороде временно изменится маршрут трамвая №8
Праздник трезвости состоится в Автозаводском районе
В Нижегородской области пропала двухлетняя Вика Нижегородцева
В Нижегородской области озимые посеяны на площади 189 000 гектаров
Автоледи на «Kia» сбила 12-летнего ребенка в Балахне
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Дальнеконстантиновском районе
«Тойота» насмерть задавила пешехода в Арзамасском районе
С 15 по 18 сентября предрекают жару и лесные пожары
Школа и четыре дома в Приокском районе остались без света
Нижегородский чиновник не предоставил сведения о доходах на сумму более 100 000 рублей
15 нижегородских проектов отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик
Дина Аверина завоевала 4-е золото на мировом первенстве по художественной гимнастике
Два премьерных спектакля покажут в Центре театрального мастерства осенью-2018
Нижегородские педиатры совершенствуются в лечении детского гепатита
В Лукино сгорела баня из-за неисправности дымохода
Полиция задержала 23-летнего саровчанина, который украл пилу
Четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году
Нижегородские пенсионеры бесплатно займутся каратэ и восточными единоборствами
Глеб Никитин принял отставку Александра Байера
ГАЗ проведет конкурс для айтишников
Дуэльное фехтование и конный турнир пройдут на Щелоковском хуторе
Владимир Исаев проверит готовность дорожных предприятий к зиме
Вопрос со школьными автобусами в Нижегородской области решат до конца 2018 года
Региональные следователи заподозрили «Нижегородский водоканал» в неуплате налогов
В «День спринтера» за первенство поборются 250 нижегородских пловцов