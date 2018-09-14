Нижегородская прокуратура обнаружила нарушения при закупках на 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-14T12:18:05+03:00

Проверка показала нарушения муниципальными учреждениями города законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

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В 2017-2018 годах при расходовании более 17 миллионов рублей в одном из муниципальных учреждений Нижнего Новгорода было произведено искусственное дробление единых заказов на группу однородных с суммой до 100 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Таким образом организаторы закупки обошли установленные процедуры, что привело к ограничению конкуренции при заключении 198 договоров.

В связи с этим в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в адрес главы Нижнего Новгорода внесено представление для устранения причин и условий, способствующих указанным нарушениям, а также рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения в закупках Нижегородского лингвистического университета имени Добролюбова.