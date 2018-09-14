2018-09-14T10:57:17+03:00
Звезды

Два премьерных спектакля покажут в Центре театрального мастерства осенью-2018

Новый сезон стартовал 13 сентября с показа «Сильвии»
Анастасия НАЗАРОВА
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Новый театральный сезон в Центре театрального мастерства на Варварской,32 стартовал 13 сентября со спектакля «Сильвия» (16+). Об этом сообщает пресс-служба ЦТМ.

В сентябре в камерном пространстве покажут еще семь старых постановок, в том числе «Пилораму плюс» (18+) и «Кодекс курильщика» (18+).

По словам директор и художественного руководителя ЦТМ Евгения Пыхтина, осенью зрителей ждут две премьеры. Одну покажет Александр Сучков, другую - Иван Комаров.

В октябре в ЦТМ - гастроли. Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и Гете-Институт в Москве представят спектакль «Толстуха играет Медею» (16+).

Осенью состоится режиссерская лаборатория современной драматургии под руководством профессора Школы-студии МХАТ Виктора Рыжакова. Молодые режиссеры будут создавать эскизы по пьесам драматургов-участников фестиваля современной драматургии «Любимовка-2018».

Также в октябре-ноябре начнется второй сезон проекта «Наиzнанку» (18+).

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