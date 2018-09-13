Глеб Никитин принял отставку Александра Байера

СЕГОДНЯ 18:58 2018-09-13T18:58:31+03:00

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13 сентября 2018 года Александр Байер, исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области подал в отставку. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отставку принял:

- Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении.

На должности замгубернатора Алесандр Байер находился с июля 2015 года.

Справка

Байер Александр Александрович родился 2 декабря 1971 года в Караганде.

В 1994 году с отличием окончил институт автоматизации и технологии машиностроения Ростова-на-Дону по специальности «Робототехнические системы и комплексы». В 2001 году окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по специальности «Государственные и муниципальные финансы».

Трудовой путь начал в 1988 году наладчиком промышленных роботов и станков с ЧПУ ОАО «Ростсельмаш» в городе Ростов-на-Дону.

С 2008 года — председатель Правления корпорации «Баркли» города Москва.

С 2011 года — генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал».

С 2014 года — министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

С июля 2015 года — заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области.