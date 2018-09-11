Праздник «Ура чемпионам чтения!» состоится в Сормовском районе

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-11T16:12:50+03:00

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13 сентября 2018 года в 15.00 в центральной районной детской библиотеке имени Зайцева состоится праздник «Ура чемпионам чтения»(7+). В ходе мероприятия будут подведены итоги районного чемпионата чтения.

- В течение лета ребятам предлагалось читать книги на самые разные темы, проявлять свою активность в социальных сетях в виде публикаций и делать иллюстрации к прочитанным произведениям, придумывать «облака слов», сочинять синквейны и оставлять отзывы, участвовать в массовых мероприятиях и конкурсах, — рассказали организаторы.

Все действия отражались в специальных паспортах чемпионов, предварительно разработанных к чемпионату чтения. В конце лета паспорта были собраны, проанализированы, а затем определены лидеры и победители Чемпионата чтения.

Самые активные участники программы летнего чтения приглашены на районный праздник. Помимо награждения за активное участие, ребят ожидает соревнование «Самый активный, читающий, эрудированный». Победители будут награждены призами и грамотами.