2018-09-11T12:32:32+03:00
Общество

В Советском районе закроют летние чтения

Состоится праздник закрытия программы, а активистов наградят
Светлана СТРОКАН
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12 сентября 2018 года в 11.00 в центральной районной детской библиотеке им. И. Крылова состоится праздник закрытия программы летнего чтения «Как хорошо, что это лето было книгами согрето». На мероприятие приглашены самые активные читатели детских библиотек Советского района и их родители.

Для юных книголюбов подготовлена красочная развлекательная программа: литературные игры, викторина «Сказочное путешествие», веселые конкурсы.

Ребята - читатели продемонстрируют инсценировки по произведениям писателей-юбиляров 2018 года.

В завершение праздничной программы состоится награждение самых активных читателей библиотек Советского района. Победители будут отмечены грамотами и памятными подарками.

Также в этот день все желающие смогут записаться в библиотеку и поделиться своими впечатлениями о прошедшей программе летнего чтения.

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