Денис Москвин: "Мы выбираем, прежде всего, личность"

СЕГОДНЯ 00:13 2018-09-10T00:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Секретарь НРО партии «Единая Россия» Денис Москвин в эфире телемарафона "Ночь после выборов" на ГК "Волга" назвал завершившуюся избирательную кампанию крайне важной.

- Она была очень интенсивная и насыщенная. Были тысячи встреч и наказов. Наследие еще предстоит обработать и осознать. Любая избирательная кампания - это процесс крайне волнительный. Выборы еще не закончены, итоги не подведены, - сказал Москвин.

Он добавил, что на довыборах в Госдуму участвует Дмитрий Сватковский. Он лидирует в голосовании. В гордуму от "Единой России" баллотируется Сергей Горин, а в ЗС НО Артем Баранов.

Москвин также прокомментировал выборы губернатора Нижегородской области.

- Наш кандидат - лидер голосования - предъявил не только свою кандидатуру, но и пакет изменений, с которым он пошел на выборы. Впервые в истории России наши избиратели имели возможность сначала обсудить систему изменений, а потом проголосовать за нее. Огромное количество задач и вопросов поставлены. Мы выбираем, прежде всего, личность и понимаем, что за этим стоит, - подытожил секретарь НРО партии «Единая Россия».