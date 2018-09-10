2018-09-10T00:13:42+03:00
Политика

Денис Москвин: "Мы выбираем, прежде всего, личность"

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Секретарь НРО партии «Единая Россия» Денис Москвин в эфире телемарафона "Ночь после выборов" на ГК "Волга" назвал завершившуюся избирательную кампанию крайне важной.

- Она была очень интенсивная и насыщенная. Были тысячи встреч и наказов. Наследие еще предстоит обработать и осознать. Любая избирательная кампания - это процесс крайне волнительный. Выборы еще не закончены, итоги не подведены, - сказал Москвин.

Он добавил, что на довыборах в Госдуму участвует Дмитрий Сватковский. Он лидирует в голосовании. В гордуму от "Единой России" баллотируется Сергей Горин, а в ЗС НО Артем Баранов.

Москвин также прокомментировал выборы губернатора Нижегородской области.

- Наш кандидат - лидер голосования - предъявил не только свою кандидатуру, но и пакет изменений, с которым он пошел на выборы. Впервые в истории России наши избиратели имели возможность сначала обсудить систему изменений, а потом проголосовать за нее. Огромное количество задач и вопросов поставлены. Мы выбираем, прежде всего, личность и понимаем, что за этим стоит, - подытожил секретарь НРО партии «Единая Россия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Три обращения о нарушениях оказались фейками" - Семенов
Александр Быков назвал предварительные результаты выборов губернатора Нижегородской области предсказуемыми
Галина Клочкова: "Роль женщины на выборах сильно недооценена"
Явка на выборах губернатора Нижегородской области 2018 на 22:30 составила более 45%
"Активность избирателей превысила наши ожидания" - Глеб Никитин
Владимир Панов: "Выборы губернатора - это точка отсчета"
Глеб Никитин: "Все кампании прошли в честной конкурентной борьбе"
ХК «Торпедо» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 6:5
Самолет из Уфы в Нижний Новгород задерживается на 4,5 часа
Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Нижегородской области 2018 закрылись
Из магазина в Нижегородской области украли сладости и алкоголь
Явка на выборы губернатора Нижегородской области 2018 составила больше 14 процентов
Нижегородцы смогут пройти бесплатную стажировку в Японии