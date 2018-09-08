Матч "Торпедо" - "Витязь" завершился со счетом 4:1 в пользу нижегородцев

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-08T12:45:39+03:00

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7 сентября нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" одержал третью победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Подольский "Витязь" пропустил в свои ворота четыре шайбы. Игра происходила на льду КРК «Нагорный».

Счет за девять секунд до окончания первого периода открыл финский нападающий гостей Миро Алтонен.

Во второй двадцатиминутке Михаил Варнаков, дважды реализовав большинство, вывел автозаводцев вперед. Он же стал автором голевой передачи, после которой на 45-й минуте встречи Владимир Галузин сделал счет 3:1.

Точку в матче поставил Филип Хольм, отправивший шайбу в ворота соперника за шесть минут до финальной сирены.

Одержав победу, нижегородский клуб набрал шесть очков и вместе с омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом» возглавляет турнирную таблицу Восточной Конференции.

Следующая игра состоится 9 сентября. Нижегородцы встретятся с астанинским "Барысом".