2018-09-07T09:50:15+03:00
Происшествия

Нижегородец получил 4,5 года колонии за комментарии в онлайн-эфире

Кроме того, мужчина купил оружие и патроны
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородец осужден за комментарии, оставленные в онлайн-эфире. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, в октябре 2016 года мужчина принял активное участие в онлайн-эфире в интернете. Там он публиковал комментарии, направленные на возбуждение ненависти и на унижение достоинства по национальному признаку.

Впрочем, стоит отметить, что комментарии в интернете оказались не единственным прегрешением мужчины. Он также незаконно приобрел обрез двуствольного охотничьего ружья и тридцать патронов калибра 5,45х39 миллиметров.

Суд признал мужчину виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, а также в незаконном приобретении оружия и боеприпасов. За все эти преступления нижегородцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

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