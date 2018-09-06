2018-09-06T18:36:05+03:00
Общество

Глеб Никитин назвал три беды муниципального транспорта в Нижегородской области

Дзержинск получил девять автобусов «ПАЗ» для городских социальных маршрутов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Дзержинск передал МУП «Экспресс» девять автобусов «ПАЗ», предназначенных для городских социальных маршрутов. Об этом в четверг, 6 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На закупку автобусов Дзержинску была предоставлена субсидия в размере 17 миллионов рублей. До конца 2018 года Дзержинск получит еще один автобус, который будет оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Не считая новых ПАЗ, парк дзержинского МУП «Экспресс» насчитывает 38 автобусов, возраст тринадцати из которых - от семи до десяти лет, десяти – старше десяти лет.

- Почти во всех городах Нижегородской области сложная ситуация с муниципальным общественным транспортом. Это связано с неэффективным управлением предприятием, неоптимальной структурой распределения маршрутной сети, когда муниципальным предприятиям достаются только убыточные маршруты, а также с тем, что давно не обновлялся подвижной состав. Поэтому необходимо готовить системные решения, - подчеркнул Глеб Никитин.

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