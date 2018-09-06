ХК «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 3:2

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-06T09:32:29+03:00

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Вчера, 5 сентября 2018 года, в Нижнем Новгороде состоялся второй матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились ХК «Торпедо» и ХК «Динамо» из Минска.

Нижегородские хоккеисты снова отыгрывались после счета 2:0 в пользу соперника. Матч был похож на первый.

«Торпедо» одержало победу, забросив три шайбы. Авторами стали Эндрю Кэйлоф, Юрий Сергиенко и Денис Баранцев.

Следующую игру «Торпедо» предстоит сыграть с подмосковным «Витязем» на домашнем льду 7 сентября.

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

За несколько дней до начала нового сезона хоккеисты нижегородского клуба провели традиционную предсезонную фотосессию. На ней команда предстала перед объективами фотокамер в новой игровой форме.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.