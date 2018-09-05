2018-09-05T17:50:05+03:00
Общество

До конца года в нижегородских домах заменят почти 400 лифтов

Юлия ИСАЕВА
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До конца 2018 года в Нижегородской области будут заменены 394 лифта в домах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в многоэтажках появятся еще 208 новых лифтов. Последний конкурс по их замене прошел 10 августа. Победителем стала компания ООО «Высота-43», с которой 29 августа был подписан договор.

Согласно краткосрочному плану на год, новые лифты буду установлены в Нижнем Новгороде в 61 многоэтажном доме: 24 лифта в Нижегородском районе, 45 лифтов в Сормовском районе, 43 лифта в Московском районе, 36 лифтов в Ленинском районе, один новый лифт в Приокском районе и 59 лифтов в Канавинском районе. Стоимость работ составит 310 миллионов рублей.

По словам генерального директора Нижегородского Фонда капремонта Геннадия Дурдаева, программа замены лифтового оборудования идет по графику согласно ранее установленным срокам.

- На сегодняшний день в работе находятся 186 лифтов, поставка 208 начнется в ближайшее время. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования составила около 2 миллиардов рублей, - заявил он.

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