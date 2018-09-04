2018-09-04T11:24:23+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде обновили 15 светофоров

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде завершились работы по модернизации 15 светофоров. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно информации, модернизация светофорного объекта включает в себя замену светофоров на современные, а также обновление автоматизированного оборудования, которое управляет работой светофоров.

Обновленные светофоры стали светодиодными. В них встроена функция обратного отсчета времени. Модернизация проведена на основных магистралях Нижнего Новгорода в местах повышенной концентрации ДТП: это проспект Гагарина, улица Бринского, проспект Октября, Южное шоссе, улица Коминтерна, Московское шоссе, улица Переходникова, проспект Героев, проспект Ленина, Казанское шоссе, улица Родионова.

Кроме того, на проспекте Гагарина в районе дома №121 появился новый светофор. Там есть нерегулируемый пешеходный переход через четырехполосную дорогу с интенсивным движением, что создает опасные ситуации. В 2017 году на этом участке произошло два столкновения и три наезда на пешеходов, в одном из этих ДТП пешеход погиб.

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