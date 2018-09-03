Нижегородских кадетов поздравили с Днем Знаний

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-03T11:49:16+03:00

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Первого сентября во всех регионах Приволжского округа войск национальной гвардии РФ сотрудники и военнослужащие Росгвардии побывали в гостях у подшефных школ. Центральные мероприятия состоялись в Кадетской школе-интернате в Нижнем Новгороде. Поздравить кадетов с началом учебного года пришли заместитель командующего Приволжским округом ВНГ РФ по работе с личным составом генерал-майор Алияр Абдуллаев, Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурсин.

- Вы наше будущее, будущее нашего Отечества, - обратился к кадетам Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. - Вы выбрали нее просто ношение военной формы, а особое отношение к гражданско-патриотическому воспитанию, чтобы стать лучшими из лучших. Мы сейчас прошли по кадетской школе и посмотрели условия обучения и проживания. Хочу отдельно поздравить пятиклассников, которые прошли непростой отбор и конкурс при поступлении.

Во время торжества для собравшихся выступил ансамбль песни и пляски Приволжского округа ВНГ РФ. Закончился праздничный митинг показательными выступлениями воспитанников кадетской школы-интерната.