Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-02T09:58:20+03:00

Кроме того, снизились средние цены на рыбу и картофель

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Цены на баранину, морковь и яблоки снизились в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Так, согласно данным службы статистики, в период с 20 по 27 августа в Нижегородской области на 3,4% снизилась средняя цена на баранину – с 439,5 до 424,3 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 8,6% - с 42,9 до 39,2 рублей за килограмм, а яблоки на 3,8% - с 99,7 до 95,9 рублей за килограмм.

- Кроме того, с 20 августа в регионе также снизились средние цены на рыбу и картофель, - отметили в Нижегородстате.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области в среднем на 3,2% меньше, чем среднероссийский показатель.

Напомним также, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.