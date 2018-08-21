«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-21T18:13:36+03:00

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Более двух месяцев «поезда здоровья» колесят по Нижегородской области. Врачи уже побывали на севере и на юге области. По состоянию на 20 августа врачи смогли посетить 100 населенных пунктов 42 областных районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках реализации инициативы главы региона Глеба Никитина «Доступная медицина» мобильные диагностические лаборатории «Поезда здоровья» помогли 21 440 пациентам. Врачи провели 37 143 консультации, в том числе 1 775 консультаций педиатра, 4 465 приемов офтальмолога, 3 728 обращений к эндокринологу. Онколог осмотрел 2 855 пациентов. В ходе его консультаций было выявлено 215 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Консультации провели и другие специалисты: хирурга – 3 479, гинеколог – 3 436, уролог – 1 517, стоматолог – 1 545, детский стоматолог – 1 411. Наиболее востребованы стали консультации невролога – 4 783 и кардиолога – 4 622.

При осмотре выявлено 4 970 заболеваний, дано 11 740 рекомендаций по дообследованию и 16 198 по лечению, на госпитализацию направлено 1 506 человек.

Жители нижегородской области очень благодарны врачам за консультации, они отметили высокий профессионализм и внимательное отношение врачебных бригад к пациентом. В благодарность нижегородцы попросили завести «Книги отзывов» в «поездах здоровья». И теперь все желающие могут оставить отзыв о работе «поездов здоровья».