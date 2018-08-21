Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-21T17:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода несколько лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка. В результате он задолжал почти один миллион рублей, сообщает управление ФССП России по Нижегородской области.

Согласно решению суда, на содержание несовершеннолетнего ребенка мужчина должен был ежемесячно платить алименты в размере одной четвертой части своего дохода. Но свои обязанности он не исполнял. Служба судебных приставов принялась разыскивать должника. Через несколько месяцев мужчину нашли дома у одного из родственников.

Согласно решению мирового судьи, мужчина признан виновным в неуплате алиментов без уважительной причины. И ему было назначено наказание в виде ста часов обязательных работ. Однако не освобождает недобросовестного отца от уплаты задолженности по алиментам, а значит ему нужно выплатить почти один миллион рублей.

Если мужчина и в дальнейшем будет уклоняться от уплаты алиментов, ему будет грозить уголовная ответственность.