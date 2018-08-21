Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-21T16:07:22+03:00

Мошенник утверждал, что у него есть компромат на врача

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Нижнего Новгорода задержан 43-летний мужчина, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает СУСУ по Нижегородской области.

По версии следствия, летом этого года подозреваемый несколько раз требовал у врача 1,5 миллиона рублей. Злоумышленник утверждал, что у него есть компромат, говорящий о коррупционных действиях врача. Деньги ему якобы были нужны для того, чтобы передать их руководству ГУ МВД России по Нижегородской области и тем самым добиться отмены уголовного преследования.

16 августа следователи организовали эксперимент по передаче денег вымогателю. Женщина встретилась с мужчиной на улице Агрономической и передала ему 1 миллион 100 тысяч рублей. Как только деньги оказались у злоумышленника, следователи ту же арестовала его.

Подозреваемый заключен под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также выяснилось, что никакого отношения к правоохранительных органам злоумышленник не имеет.