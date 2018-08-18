Ольга Дружинина расскажет нижегородцам про историю российского дизайна

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-18T16:14:06+03:00

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19 августа в 17:00 на Нижегородской ярмарке в рамках выставки «История российского дизайна 1917-2017» состоится кураторская экскурсия от Ольги Дружининой — директора по развитию Московского музея дизайна и лекция «Система дизайн в СССР и Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ)».

- Это уникальная возможность не только заново взглянуть на выставку, но и шанс пообщаться лично с куратором, узнать про планы и подвести итоги по выставочному проекту, который заканчивается 19 августа, - рассказали организаторы.

Сразу после экскурсии состоится лекция, на которой Ольга Дружинина расскажет о проектах, многие из которых остались на стадии разработки и прототипирования, и так и не вышли за пределы конструкторских бюро. Это было связано с несовершенством технологий производства, экономическими или идеологическими ограничениями. Гуманистический подход советской школы дизайна намного опережал возможности промышленности, развитие которой было «заторможено» отсутствием конкуренции и тотальным государственным контролем.

Лекция станет завершающим мероприятием выставки «История российского дизайна 1917 – 2017» в Нижнем Новгороде.

Для всех гостей вход свободный.