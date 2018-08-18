2018-08-18T10:02:33+03:00
Общество

29 водителей и три пешехода оштрафованы на Покровке

Всего с 10 по 16 августа сотрудники сотрудники ГИБДД зафиксировали 32 нарушения
Светлана СТРОКАН
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Нижегородские автолюбители продолжают нарушать ПДД на Большой Покровской. С 10 по 16 августа знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» на пешеходной части главной улицы Нижнего Новгорода проигнорировали 29 водителей.

Всего было выявлено 32 нарушения правил дорожного движения. Три нарушения, зафиксированные сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду, касаются движения в пешеходной зоне, а 29 водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».

Всего за время действия запрета правила были нарушены 282 раза.

Напомним, с апреля 2018 года на главной улице города Большой Покровской введен запрет на движение любого автотранспорта. Свободный проезд автомобилей организован по улицам: Октябрьская (организовано транзитное движение транспорта от улицы Алексеевской до улицы Добролюбова и движение трамваев); Грузинская и переулок Холодный (организовано движение к жилым домам, расположенным в кварталах по нечетной стороне улицы Большой Покровской).

Кроме того, с 6.00 до 9.00 разрешено движение со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского подвозящим грузы к магазинам и предприятиям общественного питания автомобилям.

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