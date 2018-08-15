Проект оказания поддержки молодым художникам разработают в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:29 2018-08-15T09:35:23+03:00

В рамках него планируется предоставить художникам помещения под их мастерские

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Молодые нижегородские художники получат помещения под свои творческие мастерские. Для этого в Нижнем Новгороде будет разработан специальный проект, аналогичный тому, в рамках которого помещения под мастерские получили члены Союза художников. Об этом мэр города Владимир Панов заявил в рамках открытия международного передвижного симпозиума NEMOSKVA в Арсенале 14 августа, передает пресс-служба муниципалитета.

- Но это лишь один из возможных форматов. Надеюсь, что таких форматов в нашем городе будет становиться все больше, - добавил чиновник.

По словам Панова, с 2019 года в столице Приволжья начнется реализация стратегии культурного развития. Рабочую группу по ее разработке возглавила директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ – РОСИЗО Анна Гор.

- В рамках стратегии предусмотрены различные варианты, выявить в городе потенциал творческих ребят или уже состоявшихся авторов, которым это позволит перейти на следующий уровень, - заключил глава города.