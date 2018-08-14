Рейсовый автобус сбил 16-летнюю девушку в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-14T15:50:05+03:00

Пострадавшая с ушибами была доставлена в больницу

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ДТП с участием рейсового автобуса и пешехода случилось на улице Дьяконова,4а в Автозаводском районе 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В 12:20 водитель автобуса №69 сбил пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости перехода. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка. Она была доставлена в больницу с ушибом левого коленного сустава. После осмотра ее отпустили.

На Бору на улице Кольцова,11 13 августа под колесами «Лады» оказалась 84-летняя пенсионерка, когда та переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП сломала нос.

Еще один пешеход получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы в результате наезда на него «Газели». ДТП произошло в Московском районе Нижнего Новгорода на улице Коминтерна,16. При движении задним ходом водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 82-летнего мужчину. После осмотра был отпущен.