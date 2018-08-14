2018-08-14T15:50:05+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус сбил 16-летнюю девушку в Нижнем Новгороде

Пострадавшая с ушибами была доставлена в больницу
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП с участием рейсового автобуса и пешехода случилось на улице Дьяконова,4а в Автозаводском районе 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В 12:20 водитель автобуса №69 сбил пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости перехода. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка. Она была доставлена в больницу с ушибом левого коленного сустава. После осмотра ее отпустили.

На Бору на улице Кольцова,11 13 августа под колесами «Лады» оказалась 84-летняя пенсионерка, когда та переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП сломала нос.

Еще один пешеход получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы в результате наезда на него «Газели». ДТП произошло в Московском районе Нижнего Новгорода на улице Коминтерна,16. При движении задним ходом водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 82-летнего мужчину. После осмотра был отпущен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»
Нижегородцы попросили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов
Новые правила размещения киосков разработают в столице Приволжья
В Нижегородской области разыскивается 57-летний Лев Якушев
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде
Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками
Более трети нижегородцев регулярно посещают спортзалы
Оплатить проезд по безналичному расчету можно будет еще на 16 маршрутах Нижнего Новгорода
Детям, отравившимся на тренировочной базе в Нижегородской области, вернут деньги
В Дзержинске завершился ремонт дороги на проспекте Чкалова
Театр «Вера» откроет новый сезон премьерой спектакля «Пламя Данко»
Экс-преподаватель вуза в Арзамасе получила 9 лет колонии за взяточничество
Защита Олега Сорокина вновь обжалует его арест
Современная площадка для воркаута появится в парке имени Пушкина
Глеб Никитин обсудит развитие Нижегородской области с молодыми активистами
Курбан-байрам отпразднуют нижегородские мусульмане 21 августа
Глеб Никитин посетит Балахнинский район с рабочим визитом 14 августа
В проект «Эффективная губерния» вошли два нижегородских предприятия
В Бутурлинском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери годовалого малыша
Крупный пожар произошел в Вознесенском районе
Жителей многоэтажки на улице Надежды Сусловой эвакуировали из-за пожара
В Дзержинске автомобилист сбил 7-летнего ребенка
На улице 40 лет Победы в Приокском районе появились расширенные парковки
Нижегородское УФАС возбудило два дела в отношении «Ленты»
В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов