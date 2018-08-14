В Дзержинске автомобилист сбил 7-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-14T10:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Семилетний мальчик оказался под колесами автомобиля. ДТП произошло на улице Галкина в Дзержинске 13 августа в 19:15, передает пресс-служба УГИДД по Нижегородской области.

40-летний водитель иномарки со стажем 21 год наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок был в сопровождении матери.

В результате ДТП мальчик был госпитализирован.

Еще одна авария с участием детей произошла в Кулебакском районе чуть раньше в тот же день. В 16:30 на 213 км трассы Владимир - Муром - Арзамас 14-летний мотоциклист на байке «Иж Планета 5» без госномеров не предоставил преимущество в движении при повороте и врезался в иномарку «Шевроле».

В результате столкновения госпитализирован водитель мотоцикла. А его пассажир - мальчик 2006 года рождения, который был без мотошлема, - после отсмотра отпущен домой.