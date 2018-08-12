2018-08-12T13:50:32+03:00
Общество

Видеомониторинг помог обнаружить около трети лесных пожаров в Нижегородской области

Специалисты решили установить в лесах дополнительные видеокамеры
Анастасия НАЗАРОВА
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Около трети лесных пожаров удалось обнаружить в Нижегородской области благодаря системе видеомониторинга в 2018 году. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

В связи с этим решено усилить систему «Лесохранитель» и установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Радиус обзора камеры составляет до 40 км, при этом радиус гарантированной видимости превышает 18 км.

Лесной фонд Нижегородской области находится под видеонаблюдением в круглосуточном режиме, работа обеспечена 25 диспетчерскими пунктами и региональной диспетчерской службой.

В профильном ведомстве напомнили, что лишь неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности поможет предупредить лесные пожары. В частности, в лесу нельзя разжигать костры, оставлять осколки стекла и непотушенные окурки.

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