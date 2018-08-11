2018-08-11T22:51:06+03:00
Спорт

«Торпедо» обыграло «Спартак» и заняло второе место на Кубке губернатора

Игра завершилась со счетом 3:1
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Хоккеисты «Торпедо» вырвали победу у московского «Спартака» и завоевали второе место на Кубке губернатора Нижегородской области в субботу, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Торпедо».

Первая шайба была забита нижегородцами уже на 12-й минуте. В начале второго периода спартаковцы сравняли счет, а вот третья двадцатиминутка выдалась богатой на эмоции. Всего за пять с половиной минут до финальной сирены нижегородцы забили шайбу в ворота «Спартака», а под конец матча «Торпедо» удалось занести еще одну шайбу. Таким образом, матч закончился со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды.

По итогам турнира «Торпедо» заняло второе место на десятом, юбилейном Кубке губернатора Нижегородской области. Первое место занял екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист".

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