«Торпедо» обыграло «Спартак» и заняло второе место на Кубке губернатора

11 Авг. 22:51 2018-08-11T22:51:06+03:00

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Хоккеисты «Торпедо» вырвали победу у московского «Спартака» и завоевали второе место на Кубке губернатора Нижегородской области в субботу, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Торпедо».

Первая шайба была забита нижегородцами уже на 12-й минуте. В начале второго периода спартаковцы сравняли счет, а вот третья двадцатиминутка выдалась богатой на эмоции. Всего за пять с половиной минут до финальной сирены нижегородцы забили шайбу в ворота «Спартака», а под конец матча «Торпедо» удалось занести еще одну шайбу. Таким образом, матч закончился со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды.

По итогам турнира «Торпедо» заняло второе место на десятом, юбилейном Кубке губернатора Нижегородской области. Первое место занял екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист".