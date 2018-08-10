Глеб Никитин побывал на открытии фестиваля Alfa Future People

10 Авг. 21:39 2018-08-10T21:39:09+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии международного музыкального фестиваля Alfa Future People. Во время своего визита он осмотрел арт-объекты фестиваля, зону технологий, лекторий, зону спорта и главную сцену. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Впечатления очень яркие. Люди не только танцуют, но и проводят время в спортивной зоне и в зоне технологий, где можно познакомиться с современными гаджетами, - подчеркнул Глеб Никитин. - Здорово, что такие масштабные мероприятия проводятся в Нижегородской области. Это развитие нашего туристического потенциала и событийного туризма, потому что фестиваль Alfa Future People - это событие, которое известно на всю страну и даже на весь мир.

Кстати, в этом году на фестивале Alfa Future People работает сразу четыре сцены, и выступят свыше 100 диджеев. Организаторы ожидают больше 50 тысяч гостей на мероприятии. Фестиваль продлится в течение трех дней - с 10 по 12 августа.