В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
Крупная делегация китайской провинции Аньхой приедет в Нижегородскую область осенью 2018 года. Об этом рассказала директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева.
- Реализация взаимовыгодных проектов с провинцией Аньхой – это результат успешной многолетней работы в формате «Волга-Янцзы», - уверена Ольга Гусева. - С момента образования Совместной рабочей группы «Волга-Янцзы» Нижегородская область значительно расширила и укрепила торгово-экономические и гуманитарные связи с китайскими провинциями.
К слову, китайская провинция Сычуань стала традиционным партнером Нижегородской области еще до создания формата «Волга-Янцзы». И с ней до сих пор поддерживаются тесные отношения. Кроме того, за последние пять лет налажено тесное сотрудничество с китайской провинцией Аньхой.