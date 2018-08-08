Глава администрации Шатковского района оштрафован за несвоевременный снос расселенного аварийного дома
Прокуратура Шатковского района провела проверку, чтобы выяснить исполняет ли администрация района свои обязанности по сносу аварийных домов или переводу их в категорию нежилых зданий, расселенных в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы». В рамках этой проверки выяснилось, что аварийный дом №1 по улице Советской в селе Понетаевка до сих пор не снесен. Хотя, по условию соглашения между администрацией Шатковского района и нижегородским министерством строительства, снести аварийный дом должны были до 31 августа 2017 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
В связи с этим в отношении главы администрации было возбуждено административное дело по ч.3 ст.15.15.3 КоАП РФ. После его рассмотрения глава администрации привлечен к административной ответственности и оштрафован на десять тысяч рублей.