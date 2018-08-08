2018-08-08T15:12:50+03:00
Общество

Глава администрации Шатковского района оштрафован за несвоевременный снос расселенного аварийного дома

Дом должны были снести еще год назад
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прокуратура Шатковского района провела проверку, чтобы выяснить исполняет ли администрация района свои обязанности по сносу аварийных домов или переводу их в категорию нежилых зданий, расселенных в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы». В рамках этой проверки выяснилось, что аварийный дом №1 по улице Советской в селе Понетаевка до сих пор не снесен. Хотя, по условию соглашения между администрацией Шатковского района и нижегородским министерством строительства, снести аварийный дом должны были до 31 августа 2017 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В связи с этим в отношении главы администрации было возбуждено административное дело по ч.3 ст.15.15.3 КоАП РФ. После его рассмотрения глава администрации привлечен к административной ответственности и оштрафован на десять тысяч рублей.

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