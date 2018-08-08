Двое— я и моя тень: в Выксе состоялся фестиваль близнецов
Более 30 пар приняли участие в Пятом фестивале близнецов в Верхней Верее в Выксе, сообщают организаторы.
Среди них были двойняшки, тройняшки и близнецы в возрасте от года года до 56 лет.
Начался праздник с традиционного парада близнецов. Близнецы прошлись в колонне по центральной улице города под подбадривания и любопытные взгляды местных жителей.
Участники фестиваля представили костюм, рисунок и поделку на тему «Ура! Мультфильм!».
Также в рамках праздника пели и танцевали творческие коллективы, а гости фестиваля проходили мастер-классы и наслаждались выставкой.
Справка
Вероятность того, что в семье родятся близнецы, одна на три тысячи. Как показывает статистика, шансы на рождение близнецов или двойни у здоровой женщины без генетической предрасположенности составляют всего лишь около трех процентов.