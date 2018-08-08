2018-08-08T13:20:49+03:00
Общество

Двое— я и моя тень: в Выксе состоялся фестиваль близнецов

В нем приняли участие нижегородцы в возрасте от года до 56 лет
Светлана СТРОКАН
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Более 30 пар приняли участие в Пятом фестивале близнецов в Верхней Верее в Выксе, сообщают организаторы.

Среди них были двойняшки, тройняшки и близнецы в возрасте от года года до 56 лет.

Начался праздник с традиционного парада близнецов. Близнецы прошлись в колонне по центральной улице города под подбадривания и любопытные взгляды местных жителей.

Участники фестиваля представили костюм, рисунок и поделку на тему «Ура! Мультфильм!».

Также в рамках праздника пели и танцевали творческие коллективы, а гости фестиваля проходили мастер-классы и наслаждались выставкой.

Справка

Вероятность того, что в семье родятся близнецы, одна на три тысячи. Как показывает статистика, шансы на рождение близнецов или двойни у здоровой женщины без генетической предрасположенности составляют всего лишь около трех процентов.

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