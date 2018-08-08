2018-08-08T12:39:45+03:00
Общество

Сергей Баринов провел первое заседание группы по инвентаризации заброшенных соцобъектов в Нижнем Новгороде

Рабочая группа по поручению Глеба Никитина займется обследованием объектов и рассмотрит вопросы их дальнейшего использования
Глеб ТУМАНОВ
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Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов провел первое заседание рабочей группы по инвентаризации заброшенных социальных объектов 7 августа 2018 года.

Рабочая группа по поручению главы региона Глеба Никитина займется инвентаризацией и обследованием заброшенных социальных объектов недвижимости, поиском виновных в ненадлежащем содержании и рассмотрит вопросы их дальнейшего использования. В состав группы вошли представители министерства имущественных и земельных отношений, Территориального управления Росимущества в регионе и комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода.

7 августа рабочая группа провела выездное совещание по трем объектам: дом 29 на Невзоровых - бывшее здание школы, дом 24а на Звездинке и дом 25а по на Шаляпина.

- Главу региона очень беспокоит проблема ветхих заброшенных строений: в них селятся асоциальные личности, залезают дети, которые могут получить травмы. Собственник здания по улице Невзоровых с 2015 года не предпринимает попыток получить финансирование на проектирование, реконструкцию дома. Мы обяжем его активизировать работу по реконструкции и снести пристрой. Детсад на улице Звездинка находится в совсем удручающем состоянии. Собственник либо приводит дом в порядок, либо мы меняем собственника, - рассказал Сергей Баринов.

Здание на улице Шаляпина, в свою очередь, передано в безвозмездное пользование Нижегородской епархии.

Министерство предлагает жителям Нижнего Новгорода направлять обращения по обследованию социальных объектов недвижимости (фото и адрес), не используемых в настоящее время, на адрес official@invest.kreml.nnov.ru или на страницу министерства в социальной сети Facebook - https://www.facebook.com/mingosno.

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