Парня, который забил отчима до смерти молотком по голове, судят в Кулебаках

7 Авг. 17:36 2018-08-07T17:36:48+03:00

24-летний житель Кулебак был нетрезв и поссорился с сожителем матери

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Следователи Выксунского МСО СУ СК России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве отчима

По версии следствия, 14 марта 2018 года в вечернее время в доме на улице Футбольной в Кулебаках Нижегородской области 24-летний парень поссорился с отчимом. Молодой человек был нетрезв стал бить 51-летнего сожителя матери молотком по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый ударил мужчину молотком около 16 раз, но, по словам следователей, вину в совершении убийства признал в полном объеме. При допросе он пояснил следователям СК, что отчим высказал оскорбления в адрес его матери, после чего он и разгорячился.

Обвиняемый заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.