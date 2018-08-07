Глеб Никитин: «Наша задача, чтобы как можно больше людей могли увидеть и посетить Макарьевский монастырь»

7 Авг. 12:48 2018-08-07T12:48:02+03:00

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7 августа 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в праздновании Дня памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского. Торжественные мероприятия прошли в Макарьевском монастыре.

Он посетил божественную литургию в соборе Святой Живоначальной Троицы. После этого вокруг монастыря прошел крестный ход. Никитин назвал монастырь одним из красивейших мест региона, обладающее богатой историей.

- Жизнь преподобного Макария Желтоводского и Унженского является примером преданного служения вере и Отечеству. Он родился в Нижнем Новгороде, принял иноческий постриг и прошел путь духовного становления в Печерском Вознесенском монастыре. Его жизнь неразрывно связана с историей нижегородчины. Наша задача бережно хранить память об этом и сделать так, чтобы как можно больше людей могли увидеть и посетить величественный Макарьевский монастырь, - считает глава региона.

По его словам, сегодня этот монастырь является одной из главных туристических достопримечательностей для сферы круизного туризма. Он пообещал, что это направление будет развиваться.