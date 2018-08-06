2018-08-06T18:01:43+03:00
Общество

Четырем экс-полицейским, которые потребовали взятку в 200 000 рублей с подсудимого, вынесли приговор

Бывший начальник приговорен к 3,8 годам лишения свободы, а подчиненных лишили свободы на два года 10 месяцев и семь лет
Светлана СТРОКАН
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Суд признал виновными четырех сотрудников правоохранительных органов в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.

С февраля по март 2017 года подсудимые использовали свое служебное положение для хищения денег. Подсудимые сообщили потерпевшему, который являлся подозреваемым по сопровождаемому ими уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, заведомо ложные сведения о том, что за взятку в сумме 200 тысяч рублей они закроют глаза на преступление. Также подсудимые избивали потерпевшего.

После того, как жулики-полицейские получили от потерпевшего очередную порцию денег, их действия пресекли коллеги и задержали злоумышленников.

На следующий день следователи СК России в качестве подозреваемого задержали четвертого участника группировки — начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Начальник вину не признал, в отличие от других членов банды.

Все четверо обвиняемых уволены со службы в органах внутренних дел. Бывший начальник приговорен к 3,8 годам лишения свободы, а подчиненных лишили свободы на два года 10 месяцев и семь лет. Осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил.

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