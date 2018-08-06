Кстовский суд оставил приговор нижегородки, зарезавшей мужа, без изменений

6 Авг. 10:36 2018-08-06T10:36:20+03:00

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40-летняя жительнице Кстова вынесли приговор за убийство бывшего мужа. 40-летняя женщина решила обжаловать решение суда, но суд отклонил жалобу.

Преступление было совершено первого октября 2017 года, 33-летний мужчина пришел в гости к бывшей жене в квартиру на улице Мира в Кстове.

Мужчина оскорбил женщину на почве ревности. Женщина обиделась и ударила обидчика два раза ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался.

25 апреля Кстовским городским судом кстовчанка была осуждена на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор, пояснив, что убивать бывшего супруга не хотела.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с мнением прокурора, оставил приговор без изменения